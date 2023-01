Torwartsuche beim FC Bayern: Nübel «glücklich» in Monaco

Biathlon-Weltcup: Marte Olsbu Röiseland pausiert im Massenstart in Ruhpolding

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland geht im abschließenden Massenstart beim Weltcup in Ruhpolding nicht an den Start. «Mir geht es gut, aber mein Körper braucht Zeit, um sich von den Rennen zu erholen», teilte die Norwegerin am Sonntag bei Instagram mit. Im Einzel-Rennen am Mittwoch lief die 32-Jährige auf Platz acht. Mit der Staffel sicherte sie sich am Samstag dann sogar den Sieg. Beim Weltcup in der kommenden Woche im italienischen Antholz will Röiseland aber wieder zurück sein. Dort steht am kommenden Donnerstag der nächste Weltcup-Sprint an.