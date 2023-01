Nübel kehrt vorerst nicht zum FC Bayern zurück

Wetter: Wetterdienst: In Teilen Bayerns kehrt der Winter zurück

In Bayerns höheren Lagen kehrt in dieser Woche Prognosen zufolge der Winter zurück. Oberhalb von etwa 600 Metern sei am Montagnachmittag mit leichtem Schneefall und Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagvormittag in München mit. In der Nacht zum Dienstag könne die Schneefallgrenze auf etwa 400 Meter sinken. In tieferen Lagen müssten sich die Menschen dagegen auf Regen und starken, teils böigen Wind einstellen, prognostizierte der DWD.