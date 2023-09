Kane setzt beim 7:0 «Ausrufezeichen»: Besonderes Souvenir

Harry Kane sorgt mit einem Dreierpack für Bierzeltstimmung auf den Arena-Rängen. Ein Andenken nimmt er auch mit. Sein nächster Auftritt wird mit Spannung erwartet.

Nach seinem ersten Dreierpack in der Fußball-Bundesliga nahm Harry Kane ein besonders Souvenir mit nach Hause - den Spielball. Bereits sieben Treffer hat der englische Nationalstürmer nach fünf Liga-Spielen mit dem FC Bayern auf dem Konto und verbesserte damit einen Club-Rekord. «Ich denke Spiel für Spiel, wenn ich der Mannschaft mit Toren helfen kann, freut mich das», sagte der 100-Millionen-Mann bei Sky.

Mit seinem siebten Treffer hat Kane einen Club-Rekord verbessert. Nach ihren ersten fünf Spielen waren bislang Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic mit fünf Toren Inhaber der Bestmarke.

«Vom ersten Tag an ist er in der Mannschaft sehr beliebt. Er ist ein total wichtiger Faktor. Mit drei Toren und zwei super Assists hat er noch mal ein Ausrufezeichen gesetzt», sagte Sportdirektor Christoph Freund am Samstagabend. «Das tut ihm einfach richtig gut. Er fühlt sich wohl und wir freuen uns auf die nächsten Wochen.»

In den vergangenen beiden Jahren gewannen die Münchner gegen den VfL jeweils mit 7:0. «Insgesamt ein sehr gelungener Nachmittag», sagte Präsident Herbert Hainer. Bei Kane sehe man einfach «seine Qualitäten».

Außer Kane trafen auch Eric Maxim Choupo-Moting Matthijs de Ligt und Leroy Sané sowie Superjoker Mathys Tel für die Münchner. Es wäre auch ein noch höherer Sieg möglich gewesen. «Es tut sehr gut, die Einstellung und die Herangehensweise waren top. Wir haben nie nachgelassen, das war wichtig. Es war ein deutlicher Schritt nach vorne», sagte Trainer Thomas Tuchel.

An diesem Sonntag steht der traditionelle Oktoberfestbesuch der Mannschaft an. «Ich glaube, es freuen sich alle drauf. Morgen ist auch noch schönes Wetter», sagte Freund. Und alle sind gespannt, wie sich Drei-Tore-Mann Kane in Lederhose präsentiert und den Maßkrug stemmt.