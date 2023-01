Effenberg: Sommer-Transfer wichtig für Saisonziele des FCB

Landtagswahl: Grüne wollen 20 Prozent plus holen und regieren

Mit einem Ergebnis von klar über 20 Prozent wollen die bayerischen Grünen bei der Landtagswahl im Herbst die aktuelle Regierungsmehrheit von CSU und Freien Wählern brechen. Die beiden Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann und Katharina Schulze und die Bundesvorsitzende Ricarda Lang warben auf der Winterklausur der Landtagsfraktion vehement für das Ziel, endlich auch in Bayern mitzuregieren - und dann unter anderem die Energiewende vorantreiben zu können. «Wir müssen so stark werden, dass man an uns nicht vorbeikommt - anders wird es Grün nicht in der Regierung geben», sagte Hartmann am Freitag in Bad Wörishofen. Und dazu brauche man «20 plus ein sehr, sehr dickes X - und nicht weniger», betonte er.