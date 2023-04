Augsburgs Kapitän attackiert Kölns Selke: «Schauspieler»

Polizeieinsatz: Handgreiflichkeiten: Unruhige Ostertage in Rosenheim

Über die Ostertage ist es in Rosenheim zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Betrunkenen gekommen. Die Polizei berichtete am Sonntag von drei Vorfällen, in denen Beamte bei Einsätzen von alkoholisierten Menschen angegriffen worden seien. So sei in der Osternacht ein laut Polizei stark betrunkener und aggressiver 18-Jähriger aus einer Gaststätte geworfen und von Türstehern am Boden fixiert worden. Als eine Streife ihn mitnehmen wollte, sei der Bruder des 18-Jährigen auf die Beamten losgegangen. Dieser habe die Beamten bedroht und versucht, sie mit einer «Kopfnuss» zu verletzen, teilte die Polizei weiter mit. Auch die Schwester des jungen Mannes habe nach den Beamten getreten.