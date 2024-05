Brand in Metzgerei: Mindestens 100.000 Euro Schaden

Brand in Tiefgarage: Polizei ermittelt

Beim Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg ist in der Nacht zu Sonntag ein hoher Sachschaden entstanden. Mehrere Anwohner meldeten den Brand an einem in der Garage geparkten Auto kurz nach Mitternacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Flammen griffen demnach auch auf das Gebäude über. Dabei seien die Grundversorgungsleitung und die Stromversorgung des Gebäudes beschädigt worden.