Dachstuhl in Nürnberg brennt aus: Feuerwehrmann verletzt

Löscharbeiten: Brand in Bremer Grundschule: Unterricht fällt aus

Nach einem Brand fällt der Unterricht in einer Grundschule in Bremen Nord am Donnerstag aus. Voraussichtlich am Freitag werde der Unterricht an der Grundschule an der Wigmodistraße wieder aufgenommen, teilte eine Sprecherin der Bremer Schulbehörde mit. An der Grundschule lernen knapp 300 Schüler. Sie werden von 25 Lehrern unterrichtet.