Mehr als 70.000 digitale Klassenzimmer an Bayerns Schulen

Neumarkt in der Oberpfalz: Autounfall mit zwei Familien - mehrere Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Lupburg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit den Autos zweier Familien sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Insgesamt waren sieben Menschen in den beiden Wagen, die zwischen den Ortsteilen Degerndorf und Höhendorf kollidierten, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte. Zwei Kleinkinder blieben unverletzt. Demnach war eines der beiden Autos ins Schleudern geraten und in einer abschüssigen Kurve frontal gegen das andere gefahren. Die Verletzten kamen nach dem Unfall am Dienstag ins Krankenhaus.