Home

Regional

Bayern

Berchtesgadener Land: Herz-Luftballons lösen Einsatz von Bergrettern aus

Herz-Luftballons lösen Einsatz von Bergrettern aus

Vier rote Herz-Luftballons haben im Berchtesgadener Land in Oberbayern einen Einsatz von Bergrettern ausgelöst. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Mittwoch mitteilte, bemerkten Bergsteiger am Mittwoch vergangener Woche in einem bewaldeten Gebiet in den Bergen nahe Ramsau einen roten Punkt und hielten ihn aus der Ferne für einen verunfallten Menschen, der mit den Armen rudert.

Ein herzförmiger Luftballon fliegt durch die Luft. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Bergretter stiegen zu der Örtlichkeit auf und fanden schließlich vier herzförmige Ballons. Laut BRK hatte eine Hochzeitsgesellschaft die Ballons mit einer Briefbotschaft in Tirol steigen lassen. Auf ihrem Flug hätten sie sich schließlich in ein paar Bäumen verfangen.

© dpa