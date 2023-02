Bundesligist Bayreuth wechselt Trainer: Drijencic übernimmt

Im Kampf gegen den Abstieg wollen die Bayreuther Basketballer mit einem Trainerwechsel nochmal einen Impuls setzen. Ein früherer Pokalsieger übernimmt in Franken.

Basketball-Bundesligist medi Bayreuth setzt den Abstiegskampf mit einem neuen Trainer fort. Wie die Oberfranken am Donnerstag mitteilten, löst Mladen Drijencic (57) den bisherigen Coach Lars Masell (42) ab. Nach einem Jahr in Ludwigsburg war Masell 2022 nach Bayreuth zurückgekehrt und hatte dort den Posten übernommen. Der erhoffte Erfolg stellte sich nicht ein. Der frühere Oldenburger Trainer Drijencic startet bereits mit dem Training am Donnerstag seine Arbeit in Bayreuth.

«Auch wenn ich mich, wie bereits vermeldet, zum Ende der Saison als Alleingesellschafter zurückziehen werde, werde ich bis dahin alles in meiner Macht Stehende für die Erstligazugehörigkeit des Bayreuther Basketballs tun», sagte Alleingesellschafter Carl Steiner laut Mitteilung. Man wolle im Abstiegskampf nochmal «einen neuen Impuls» setzen.

«Hierfür habe ich der Geschäftsführung meine finanzielle Unterstützung bereits zugesichert. Ich hoffe sehr, dass mein Impuls nun auch im Sponsorenkreis nochmals Mittel freisetzt und reges Feedback findet und wir mit unseren Fans so auch dem Team für den Endspurt nochmals zusätzliche Qualität geben können», führte Steiner aus.

Steiner hatte sich seit 1984 bei den Bayreuther Basketballern in verschiedenen Funktionen engagiert - zuletzt als Alleingesellschafter. «Nach fast 40 Jahren ist es einfach an der Zeit für eine grundlegende Veränderung, für frischen Wind, für eine neue, andere Zukunft für den Bayreuther Basketball auf einer breiteren Basis», hatte Steiner kürzlich erklärt.

Drijencic bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung aus seiner Oldenburger Zeit mit. Dort stand er sieben Jahre als Chefcoach in der Verantwortung und gewann mit den Niedersachsen den Pokal. Für die Bayreuther geht es in der Bundesliga am Sonntag weiter. Dann sind die Franken Gastgeber für ratiopharm Ulm.