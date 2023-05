Home

Basketball: Bayern-Basketballer in Playoffs ohne Lucic und Center Hunter

Die Basketballer des FC Bayern München werden ohne Kapitän Vladimir Lucic (33) und Center Othello Hunter (36) in den Playoffs um den Meistertitel spielen müssen. Beide Akteure fallen für die entscheidende Saisonphase der Bundesliga verletzt aus, wie der deutsche Pokalsieger am Freitag mitteilte. Die Playoffs beginnen am 16. Mai mit dem Viertelfinale.

Vladimir Lucic vom FC Bayern gestikuliert. © Michael Schwartz/dpa

Lucic hatte sich im Heimspiel gegen Bamberg vor drei Wochen bei einem Sturz kurz vor Schluss an der linken Hand verletzt. Die Blessur erwies sich nun als zu hartnäckig und erfordert nach Rücksprache mit Spezialisten einen operativen Eingriff. Hunter pausiert bereits seit Anfang März. Sein schwerer Bandscheibenvorfall lasse sich absehbar nicht auskurieren, teilten die Bayern mit. Sie gehen nach dem Ende der Bundesliga-Hauptrunde an diesem Wochenende als Tabellendritter in die Playoffs. Der Viertelfinal-Gegner steht noch nicht fest. Die erste K.o-Runde beginnt für die Münchner mit zwei Heimspielen am 16. und 18. Mai.

