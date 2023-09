Betrunken und mit nur drei Reifen auf der Autobahn

Polizei findet Kind in verwahrlostem Hotelzimmer

Die Polizei hat einen Vierjährigen aus einem verwahrlosten Hotelzimmer in Neu-Ulm geholt. In welchem Zustand sich das Kind befand, konnte ein Polizeisprecher am Montag nicht mitteilten. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fanden die Beamten den Jungen am Samstagnachmittag, nachdem dessen betrunkene Mutter in einem Restaurant in einen Streit geraten war.