Auffahrunfall mit Lastwagen: hoher Schaden und Stau

Feuerwehreinsatz: Frau bei Wohnungsbrand in München schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in München hat eine Bewohnerin schwere Verletzungen erlitten. Das Feuer war am Donnerstagabend in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mitteilte. Polizeibeamte sahen Flammen in einer Wohnung und informierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten sich über den Treppenraum gewaltsam Zutritt zur brennenden Wohnung verschaffen.