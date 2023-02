Mann vor Bäckerei zusammengeschlagen

Neumünster: Serie von Autobränden: Polizei ermittelt

In Neumünster sind am Sonntag und in der Nacht zum Montag acht Autos in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden die ersten beiden Brände in der Nacht zum Sonntag aus einer Straße gemeldet. In einem Fall griffen die Flammen den Angaben zufolge auf ein Carport und das angrenzende Wohnhaus über. Am Sonntagnachmittag ging ein Kleintransporter in Flammen auf und am Abend auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftsschule ein SUV.