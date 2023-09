IAA Abschluss: Weitere Demonstrationen und Aktionen erwartet

900 Schweine verenden bei Scheunenbrand: Millionenschaden

Beim Brand einer Scheune in Niederbayern sind mindestens 900 Schweine verendet und es ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Brandursache war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Die Scheune in Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstagabend bereits komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Feuers auf einen Schweinestall nicht verhindern können. Wie die Sprecherin sagte, wurden alle Tiere in diesem Gebäude durch den Einsturz der Dachkonstruktion begraben.