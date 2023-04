Landkreis Böblingen: Vier Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall bei Grafenau (Landkreis Böblingen) sind vier Menschen am Sonntag schwer verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Ein 56 Jahre alter Autofahrer hörte auf Höhe Döffingen einen Schlag und hielt am rechten Straßenrand an, um sich nach der Ursache umzusehen, wie die Polizei mitteilte. Ein in die gleiche Richtung fahrender 41-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen den stehenden Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt, ebenso die 42-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos, ihr 36-jähriger Mitfahrer und ein vierjähriges Kind, das auch im Auto saß. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 57.000 Euro. Die L1882 musste für fünf Stunden voll gesperrt werden.