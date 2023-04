Theo Waigel wird Ehrendoktor der Augsburger Universität

Ermittlungen: Betrugsverdacht in Millionenhöhe: Bürgermeister in U-Haft

Wegen Betrugsverdachts in Millionenhöhe sind der Bürgermeister von Seeg im Allgäu und der Leiter eines Pflegeheims festgenommen worden. Eine Ermittlungsrichterin ordnete am Donnerstag die Untersuchungshaft für die beiden Beschuldigten an, wie ein Sprecher bei der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg mitteilte. Rund 50 Ermittler durchsuchten den Angaben zufolge am Mittwoch mehrere Gebäude in Seeg (Landkreis Ostallgäu), darunter das Rathaus und das betroffene Pflegeheim. Zuerst hatten die «Allgäuer Zeitung» und andere Medien berichtet.