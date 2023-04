Home

Auszeichnung: Drei Michelin-Sterne für Jan Hartwigs neues Restaurant

Nicht einmal ein halbes Jahr nach der Eröffnung ist das neue Münchner Restaurant «Jan» von Spitzenkoch Jan Hartwig mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. «Jan Hartwig beherrscht Handwerk und Technik in Perfektion und wagt auch mal etwas Unerwartetes», heißt es in der am Dienstag in Karlsruhe vorgestellten neuen Ausgabe des Restaurantführers «Guide Michelin Deutschland». «Fantastisch die Variation von Produkten und Aromen – hier wird internationales Top-Niveau geboten.»

Dass es das Restaurant in so kurzer Zeit quasi aus dem Stand auf drei Sterne schaffte, nennt der Restaurantführer eine «Sensation», den erfolgreichen Küchenchef einen der besten Köche Deutschlands. Hartwig selbst zeigte sich überwältigt: «Ich bin sprachlos». Als Koch gebe man sich jeden Tag so viel Mühe, aber dann den dritten Stern zu bekommen, sei unfassbar. Hartwig dankte seinem Team, seiner Lebensgefährtin und Familie. Er habe den dritten Stern erhofft, aber nicht erwartet, sagte der sichtlich gerührte Spitzenkoch. Hartwig, der zuvor drei Sterne für das Restaurant «Atelier» im Münchner Nobelhotel «Bayerischer Hof» erkocht hatte, hat sein eigenes Restaurant erst im Oktober 2022 im Münchner Museumsviertel eröffnet. Ein Menü kostet dort laut Homepage knapp 300 Euro - ohne Getränke. Das «Jan» ist damit nun mit Christian Jürgens' «Überfahrt» in Rottach-Egern am Tegernsee eines von zwei Drei-Sterne-Restaurants in Bayern. Hartwigs früheres Restaurant «Atelier» hat im neuen Guide Michelin noch zwei Sterne. Insgesamt gibt es 13 Zwei-Sterne-Restaurants und mehr als 50 Ein-Sterne-Restaurants in Bayern. Das «Alois – Dallmayr Fine Dining» in München schaffte es nach seiner Wiedereröffnung unter der Küchenleitung von Max Natmessnig ebenfalls aus dem Stand auf zwei Sterne. Neu in der Zwei-Sterne-Liga ist auch das «Gourmetrestaurant Dichter» in Rottach-Egern. Zwei weitere Restaurants in München wurden neu mit einem Stern ausgezeichnet: das «Brothers» und das «Mural Farmhouse – Fine Dine». Deutschlandweit meldete der Guide Michelin die Rekordzahl von 334 Sternerestaurants. Insgesamt zehn Restaurants wurden mit drei Sternen ausgezeichnet (davon eins neu), 50 Restaurants mit zwei Sternen (davon 8 neu) und 274 Restaurants mit einem Stern (davon 34 neu).

