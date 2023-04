Betrunkener verletzt Mitarbeiter mit Kugelschreiber

Betrunkener: Mann soll Hitlergruß gezeigt und Polizisten gebissen haben

Ein Betrunkener soll am Freitagabend in Kassel Polizisten den Hitlergruß gezeigt und einen Beamten gebissen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 33-Jährige zuvor einen Bekannten während eines Streits in einem Supermarkt unter anderem mit Faustschlägen ins Gesicht verletzt. Anschließend habe er einen Mann an einer Straßenbahnhaltestelle rassistisch beleidigt und ins Gesicht geschlagen.