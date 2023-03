Geldstrafe für Jäger nach tödlichem Jagdunfall in Volkach

Justiz: Sabotageakte in Maisfeldern beschäftigen nun Landgericht

Mit mehreren Sabotageakten in Maisfeldern muss sich nun das Landgericht in Nürnberg befassen. Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch erklärte sich am Montag nicht für zuständig und verwies das Verfahren ans Schwurgericht. Es könne in dem Fall nach Ansicht des Richters auch eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags in Betracht kommen, erläuterte eine Gerichtssprecherin. Der Angeklagte habe zuvor zwei der fünf angeklagten Fälle eingeräumt und Wut auf den Geschädigten als Motiv genannt.