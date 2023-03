Landkreis Garmisch-Partenkirchen will Wölfe loswerden

Snowboarderin: Hofmeister wahrt kleine Chance auf nächsten Gesamtsieg

Snowboarderin Ramona Hofmeister darf weiter auf ihren vierten Gesamtweltcup-Sieg in Serie hoffen. Die 26-Jährige schied beim Parallel-Riesenslalom im slowenischen Rogla am Mittwoch zwar im Viertelfinale aus. Beim Saisonabschluss in Berchtesgaden am kommenden Wochenende könnte sie die im Gesamtklassement führende Schweizerin Julie Zogg, für die diesmal im Achtelfinale Schluss war, aber noch überholen.