Warum alkoholfreier Wein für viele Winzer unrentabel ist

Feuerwehren befreien zwei Babys und Hund aus Autos

Feuerwehrleute haben in München und in Niederbayern jeweils ein Baby aus einem verschlossenen Auto befreit. In beiden Fällen hätten die Einsatzkräfte die Wagen nach kurzer Zeit geöffnet, teilten Polizei und Feuerwehr am Montag mit. In Essenbach (Landkreis Landshut) habe ein 33-Jähriger am Sonntag seinen acht Monate alten Sohn wieder in die Arme nehmen können, nachdem sich das Auto mit dem Schlüssel darin selbstständig verriegelt habe. In München habe am Sonntag eine Mutter ihre sechs Monate alte Tochter unversehrt in Empfang nehmen können.