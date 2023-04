Michael Köllner neuer Trainer beim FC Ingolstadt

Michael Köllner hat wieder einen Job. Rund zwei Monate nach seiner Freistellung bei 1860 München wird der Oberpfälzer Trainer des FC Ingolstadt. Köllner ist nicht der einzige Neue im Schanzer Team.

Michael Köllner ist neuer Trainer bei Fußball-Drittligist FC Ingolstadt. Der 53 Jahre alte Oberpfälzer, der bis Ende Januar Liga-Konkurrent 1860 München gecoacht hatte, folgt auf den am Dienstag freigestellten Guerino Capretti. «Michael hat uns mit seiner Idee, wie er mit unserer Mannschaft erfolgreichen Fußball praktizieren möchte, vollumfänglich überzeugt. Er ist der Richtige für den Trainerposten beim FCI», äußerte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag.

Köllner, der auch schon den 1. FC Nürnberg trainierte, übernimmt die Ingolstädter in einer sportlichen Krise. Acht der zurückliegenden zehn Spiele hat der FCI verloren. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur noch sechs Punkte. Der Traum vom direkten Wiederaufstieg ist schon lange futsch. «Fortan richten wir unseren vollen Fokus auf den Klassenerhalt», formulierte Beiersdorfer als Ziel für den Saisonendspurt.

Bei strahlendem Sonnenschein leitete Köllner am Donnerstag nur wenige Stunden nach der Verkündung die erste Einheit. «Die Arbeit auf dem Rasen mit den Jungs ist das Schönste für einen jeden Trainer. Danach geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Schon am Sonntag wartet der SV Meppen auf uns», sagte Köllner. Die Münchner «Löwen» konnte der Fußball-Lehrer in mehr als drei Jahren Amtszeit nicht zum Aufstieg in die 2. Bundesliga führen. Mit Ingolstadt wagt der 53-Jährige den nächsten Versuch - wenn auch wohl nicht mehr in dieser Saison. Zuerst geht es um den Klassenerhalt.

Außerdem gab der FCI am Donnerstag die Verpflichtung von Ivica Grlic als neuen Sportdirektor bekannt. Der 47-Jährige folgt auf Malte Metzelder, der im März wegen der «ausbleibenden Erfolgserlebnisse» um die vorzeitige Auflösung seines bis Juni 2023 datierten Vertrags gebeten hatte. Grlic war als Spieler unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Bayern München und den 1. FC Köln im Einsatz. Nach seiner Laufbahn als Spieler war er zehn Jahre lang als Sportdirektor beim MSV Duisburg tätig.