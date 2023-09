Home

3. Liga: Endet Negativlauf im Derby? 1860 will Sieg gegen Ex-Trainer

Der TSV 1860 München will seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga mit einem Derbysieg gegen den Ex-Trainer beenden. Nach drei Niederlagen nacheinander tritt der Traditionsclub am Samstag (16.30 Uhr) beim FC Ingolstadt 04 an. «Wir wissen natürlich um die Brisanz dieses Spiels. Es ist ein Derby - Derby ist immer etwas Spezielles», sagte Trainer Maurizio Jacobacci am Freitag. Für die Münchner «Löwen» ist die Partie auch deshalb eine besondere, weil sie auf Ex-Trainer Michael Köllner treffen.

Ein Sieg würde der Mannschaft und den Fans Ruhe bringen. Die Münchner stehen aktuell bei nur sechs Punkten. Auch bei Ingolstadt (4) läuft es noch nicht rund. Jacobacci betonte, sein größter Wunsch sei es, den Zuschauern gerecht zu werden: «Auf unsere Fans kann man sich immer verlassen. Mein größter Wunsch ist, sie zufriedenzustellen, glücklich zu machen, in ihre Augen sehen zu können, das Leuchten in ihren Augen zu sehen - weil sie nach dem Spiel glücklich gehen.» Egal, ob seine Mannschaft morgen gewinnt oder nicht, will der Trainer nicht den Start des Oktoberfestes feiern: «Ich werde so oder so nach dem Spiel nicht den Weg zur Wiesn finden. Das ganz sicher nicht», sagte Jacobacci lachend.

