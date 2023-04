Home

Regional

Bayern

3. Liga: 1860 München peilt Hattrick an: «Nicht zurücklehnen»

1860 München peilt Hattrick an: «Nicht zurücklehnen»

Der TSV 1860 München will seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga fortsetzen und seinen dritten Sieg in Serie einfahren. «Wichtig ist es jetzt, dass wir uns nicht zurücklehnen. Es muss alles in die Wege geleitet werden, um erfolgreich sein zu können», forderte Trainer Maurizio Jacobacci vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Wehen Wiesbaden am Samstag (14.00 Uhr/Magenta Sport).

Maurizio Jacobacci, TSV 1860-Trainer, nimmt am Mannschaftstraining des 3. Ligisten auf dem Vereinsgelände teil. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Viel bewegen können die «Löwen» in dieser Saison nicht mehr. Die Aufstiegsplätze sind ähnlich weit weg wie die Abstiegsränge. «Ich will jedes Spiel gewinnen. Das Ziel ist es zudem, dass die Mannschaft Mentalität auf den Platz bringt», appellierte der Trainer trotzdem an sein Team. Über seine eigene Zukunft konnte Jacobacci, der über die Saison hinaus bei den Münchnern bleiben will, nicht viel Neues vermelden. «Wir sind in Gesprächen und versuchen eine Lösung zu finden. Es wird aber wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern», sagte der 60-Jährige. Gute Nachrichten verkündete Jacobacci mit Blick auf die Personalsituation. «Es sind bis auf die Langzeitverletzten und Marius Willsch, der Anfang nächste Woche dazustoßen wird, alle Mann an Bord. Ich hoffe, dass es so bleibt bis zum Schluss.»

© dpa