Nürnberger im Training - Wekesser macht Schritt zu Comeback

Fliegerbombe gefunden: 1000 Anwohner betroffen

Wegen des Fundes einer Fliegerbombe am Mainufer in Aschaffenburg in Unterfranken müssen am Dienstagabend rund 1000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg solle noch am Dienstag entschärft werden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Zur Sicherheit der Bevölkerung soll der Bereich um den Fundort in einem Radius von 300 Metern geräumt werden. Die Rämung sei weitgehend abgeschlossen, hieß es kurz nach 20 Uhr.