Nürnberg im Abstiegskampf ohne Nürnberger und Daferner

Tiere: Hirschkäfer vor allem in Franken verbreitet

Hirschkäfer fühlen sich in Bayern vor allem in Franken wohl. Meldedaten zeigten, dass die wärmeliebende Käferart dort schwerpunktmäßig verbreitet sei, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) am Dienstag in Augsburg mit. Einzelne Funde gab es aber auch in München und Passau.