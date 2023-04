Nach Messerangriff auf Vater: Sohn in Untersuchungshaft

Rhein-Kreis Neuss: Messerstich in Geflüchtetenheim: Mordkommission ermittelt

Nach einem Messerstich in einer Flüchtlingsunterkunft in Neuss steht ein 27-Jähriger unter dem Verdacht des versuchten Totschlags. Er soll einen 38-Jährigen bei einem Streit am Dienstag lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei in Neuss am Mittwoch mit. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.