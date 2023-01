Astronomen entdecken acht superheiße Sterne

Bundesliga: Tomás glaubt an Klassenverbleib des VfB

Tiago Tomás vom abstiegsbedrohten VfB Stuttgart glaubt an den Klassenverbleib der Schwaben in der Fußball-Bundesliga. «Der VfB gehört nicht in die untere Tabellenregion», sagte der 20-Jährige im Trainingslager in Marbella in einem Interview der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten» (Dienstagausgaben). «Es ist klar, dass wir den 16. Rang so schnell wie möglich wieder verlassen wollen. Unten zu stehen, ist nicht unser Anspruch. Die Mannschaft verfügt über genügend Qualität, um in der Tabelle etwas nach oben zu klettern.»