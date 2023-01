Veranstalter erwarten hohe Besucherzahl bei Reisemesse CMT

Tourismus: Reisemesse CMT startet «so stark wie vor Corona»

Rund 80.000 Menschen haben die Stuttgarter Reisemesse CMT am ersten Wochenende nach Angaben der Veranstalter besucht und einen Hauch von Fernweh und Abenteuer geschnuppert. «Wir sind so stark wie vor Corona», sagte der Geschäftsführer der Messe Stuttgart, Roland Bleinroth, am Sonntag laut Mitteilung. Ob in der Halle für Fahrrad- und Wanderreisen oder in den Camping- und Caravaning-Hallen - der Andrang sei groß. «Die Stimmung ist überwältigend», sagte Bleinroth.