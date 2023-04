Grenke steigert Leasingneugeschäft erneut deutlich

Wirtschaft: Autowaschanlagen-Hersteller Washtec will profitabler werden

Der Autowaschanlagen-Hersteller Washtec will in diesem Jahr seine Profitabilität erhöhen. Der Vorstand des Augsburger Unternehmens kündigte am Donnerstag an, dass durch Effizienzsteigerung, optimierte Lieferketten sowie ein stringentes Kostenmanagement in allen Bereichen der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbessert werden soll.