Wettervorhersage: Bewölkter Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zum Wochenstart ein Mix aus Wolken und Regen erwartet. Am Montag werden Höchstwerte von fünf bis zehn Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Am Vormittag und am Abend soll es örtlich regnen, der Rest des Tages bleibt überwiegend trocken. In der Nacht zum Dienstag soll es wiederum Niederschlag geben. Die Temperaturen sinken auf fünf bis drei Grad und in Hochlagen auf zwei Grad.