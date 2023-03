Wind und Regen in Baden-Württemberg am Wochenende

Brand: Zwei Leichtverletzte bei Brand auf Spargelhof

Bei einem Brand in einer Arbeiterunterkunft auf einem Spargel- und Erdbeerhof im Landkreis Karlsruhe sind ein Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Etwa 50 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in einem Wohncontainer in der Nähe des Obsthofs bei Eggenstein-Leopoldhafen ausgebrochen. Das Feuer griff dann rasch auf nahe gelegene Unterkünfte über.