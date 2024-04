Weniger Auszubildende mit Auslands-Praktikum

Azubis in NRW nicht zufrieden mit Digitalisierung

Viele Auszubildende in Nordrhein-Westfalen sehen in ihrer Lehre Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Nur 44 Prozent der Azubis meinen einer Umfrage zufolge, dass sie gut oder sehr gut auf die Digitalisierung in ihrem künftigen Beruf vorbereitet sind. Das ist eines der Ergebnisse des Ausbildungsreports NRW 2023, den der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB NRW) am Dienstag in Düsseldorf vorstellte.