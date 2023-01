Wetterdienst rechnet mit Tauwetter

Deutscher Wetterdienst: Weite Teile Sachsen-Anhalts unter Schneedecke: Nun Tauwetter

Eine Schneedecke hat am Wochenende über weiten Teilen Sachsen-Anhalt gelegen - doch es folgt Tauwetter. Vor allem vom Harz bis ins Mansfelder Land maß die weiße Schicht 5 bis 15 Zentimeter, wie es vom DWD in Leipzig am Sonntag hieß. In der Mitte des Landes, in der Börde sowie in Anhalt hätten 3 bis 8 Zentimeter Schnee gelegen. Allein in der Altmark habe die Schneehöhe quasi bei null gelegen.