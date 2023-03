Auch Koskelo bleibt bei Volleyball-Meister Stuttgart

Volleyball: SSC vor Duell mit dem Meister: «Stuttgart ist Topfavorit»

Zum dritten Mal in dieser Saison stehen sich am Samstag (17.00 Uhr) die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin und Allianz MTV Stuttgart gegenüber. Die Bilanz nach den beiden Duellen: Das Bundesliga-Hinspiel hatten die Mecklenburgerinnen beim Meister mit 0:3 verloren, sich dafür aber im Pokal-Halbfinale beim Titelverteidiger mit 3:2 durchgesetzt. «In diesem Spiel hat allerdings Krystal Rivers gefehlt. Und sie ist eine absolute Schlüsselspielerin. Das hat sie auch zuletzt wieder gezeigt», relativierte Cheftrainer Felix Koslowski am Freitag den Pokal-Erfolg und betonte mit Blick auf das erneute Aufeinandertreffen: «Stuttgart ist der weiterhin der absolute Topfavorit. Es gibt keine Mannschaft, die in der Spitze und Breite so gut besetzt ist.»