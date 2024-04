VfB Stuttgart muss vorerst ohne Vagnoman auskommen

VfB bangt vor Köln-Spiel um Einsatz von Silas und Zagadou

Der VfB Stuttgart bangt vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln um den Einsatz von Silas Katompa Mvumpa und Dan-Axel Zagadou. Rechtsaußen Silas habe wegen Problemen am Sprunggelenk unter der Woche nicht komplett mittrainieren können, sagte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor der Partie beim Tabellen-16. Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Innenverteidiger Zagadou leide weiter an muskulären Beschwerden. «Das sind leider zwei offene Personalien.» Hoeneß muss seine zuletzt mit vier Siegen in fünf Spielen so erfolgreiche Elf daher womöglich umbauen.