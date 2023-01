Karazor im Trainingslager angekommen: Start mit Laufeinheit

Bundesliga: Heikle Startphase: VfB will in Gladbach kein frühes Gegentor

Bloß kein frühes Gegentor! Nachdem der VfB Stuttgart zuletzt beim 2:1 gegen den FC Augsburg und davor beim 0:5 in Dortmund schon in den ersten Minuten in Rückstand geraten ist, hofft Interimstrainer Michael Wimmer im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach auf eine erfolgreichere Anfangsphase. «Wir wollen gegen Gladbach kompakt verteidigen und intensiv verteidigen», sagte der 42-Jährige vor der Partie am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN).