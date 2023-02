SWEG und GDL setzen Schlichtung bis Anfang April aus

Tarifkonflikt: Lokführergewerkschaft fordert im Streit mit SWEG Schlichtung

Im Tarifstreit zwischen dem Bahnunternehmen SWEG und der GDL hat die Lokführergewerkschaft einen eigenen Vorschlag unterbreitet. Sie forderte eine Schlichtung anstelle eines Vermittlungsverfahrens, wie sie am Mittwoch mitteilte. In einem Brief an die SWEG-Geschäftsführung heißt es, bei der GDL, den Beschäftigten und bei der Tochter SBS fruchte «Trickserei» nicht. Bestrebungen, in einem Vermittlungsverfahren entscheiden zu lassen, ob Zugpersonal in der SWEG auch einen Tarifvertrag bekommt oder nicht, seien grundgesetzwidrig.