Risse im Gotthard-Straßentunnel: Bauarbeiten wohl Ursache

Auto stürzt in Stuttgart von Parkdeck: Ein Verletzter

In Stuttgart ist am Dienstagabend ein Auto von einem Parkdeck gestürzt. Bisher sei bekannt, dass ein Mensch verletzt sei, teilte die Polizei mit. «Es ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Das Auto ist in einer Böschung gelandet», sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr teilte auf der Plattform X mit, das Fahrzeug sei an einem Abhang abgestürzt. Eine verletzte Person sei dem Rettungsdienst übergeben worden, die Feuerwehr sichere den Pkw.