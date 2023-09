Neue Rheintalbahn: Reisende können künftig Zeit sparen

Neue tonnenschwere Eisenbahnbrücke über Autobahn steht

Eine 1200 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke über der Autobahn 73 in Oberfranken ist erfolgreich an den vorgesehenen Platz gebracht worden. Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.17 Uhr schoben Spezialfahrzeuge die Brücke Zentimeter für Zentimeter über die Autobahn 73 bei Eggolsheim (Landkreis Forchheim); um 6.30 Uhr war die Brücke wie geplant abgesenkt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag berichtete. Die Autobahn war von Samstagabend 18.00 bis Sonntagmittag voll gesperrt. An 12.00 Uhr wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.