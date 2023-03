Kurzschluss legt S-Bahn-Verkehr in Stuttgart lahm

Stammstrecke München: Stellwerkarbeiten führen zu Schienenersatzverkehr

Arbeiten am S-Bahn-Netz in der Landeshauptstadt führen an den beiden kommenden Wochenenden zu großen Einschränkungen bis hin zum totalen Stillstand auf der Münchner Stammstrecke. Stattdessen bedienen dann Busse die zentrale Route durch die Innenstadt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Konkret kommt es jeweils von Freitag 22.40 Uhr bis Montag 4.40 Uhr zu Fahrplanänderungen, weil am Ostbahnhof am neuen elektronischen Stellwerk gearbeitet wird. Zudem wird zeitgleich noch eine Eisenbahnüberführung erneuert und in Laim an der zweiten Stammstrecke gebaut.