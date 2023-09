Fahrer lässt Bus mit Reisegruppe abends auf Parkplatz zurück

Auto explodiert auf Parkplatz: Insasse leicht verletzt

Großes Glück hat ein Mann in Mannheim gehabt, der bei einer Explosion in einem Auto nur leicht verletzt worden ist. Der 23-Jährige war auf einem Parkplatz in das Auto eingestiegen, als es ersten Erkenntnissen nach im Inneren plötzlich zu einer Verpuffung eines Gas-Luft-Gemischs kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es grenze an ein Wunder, dass der Mann nur leicht verletzt worden sei, so ein Pressesprecher. Das Auto sei ein Totalschaden. Die Detonation beschädigte auch andere Fahrzeuge in der Nähe. Sogar eine Fensterscheibe eines angrenzenden Restaurants ging zu Bruch. Wie hoch der entstandene Schaden war, blieb zunächst unklar, ebenso die genaue Ursache der Explosion am Freitag. Die Polizei fand im Auto eine Gasflasche und leitete Ermittlungen ein.