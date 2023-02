Bahnschranke kracht auf Lastwagen: Streckensperrung

Bundesliga: Co-Trainer Lars Voßler vertritt gesperrten Streich

Freiburgs Trainer Christian Streich möchte seine Sperre im baden-württembergischen Landesduell mit dem VfB Stuttgart nicht überbewerten. «Das ist nicht so wild, aber ungewohnt und schade», sagte der SC-Coach zwei Tage vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Aber für die Jungs ist es nicht so wichtig.» Er werde das Spiel nicht auf der Tribüne, sondern in einem Raum im Stadion vor einem Bildschirm verfolgen, «um mich in Ruhe darauf zu konzentrieren», sagte Streich.