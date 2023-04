120 Biker wegen illegalen Motorrad-Korsos angezeigt

Festnahme: Verfolgungsjagd: Schleuser riskiert Leben von Flüchtlingen

Mit Flüchtlingen im Kofferraum hat sich ein mutmaßlicher Schleuser eine längere Verfolgungsjagd mit der Polizei in Oberbayern geliefert. Der Mann fuhr am Dienstag teilweise bis zu 220 Stundenkilometer schnell auf den Autobahnen 93 und 8 in Aschau im Chiemgau, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte er demnach am Grenzübergang nahe Kiefersfelden eine Kontrollstelle durchbrochen.