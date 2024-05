Unwetter richtet Millionenschaden in Bisingen an

Gewässer treten über die Ufer, Straßen werden überflutet. Das Unwetter am Donnerstag hat erhebliche Schäden verursacht. Besonders hart traf es Bisingen im Zollernalbkreis - die Schadensumme ist enorm.

Nach dem Unwetter und Hochwasser am Donnerstagabend in Bisingen. © Silas Stein/dpa

Das Unwetter mit Gewitter und Starkregen hat in Bisingen im Zollernalbkreis am Donnerstag wahrscheinlich einen Millionenschaden verursacht. «Eine konkrete Schadenssumme kann derzeit nicht genannt werden, sie geht sicher in die Millionen. Etwa ein Dutzend Häuser entlang des Klingenbachs sind unbewohnbar, zahlreiche weitere teils schwer beschädigt worden», sagte der Sprecher des Landratsamtes für den Zollernalbkreis, Steffen Maier, am Freitag.

Zehn Menschen mussten die Einsatzkräfte aus ihren Häusern und Autos vor den Wassermassen retten und evakuieren. «Glücklicherweise bleibt es dabei, dass durch das Ereignis und die folgenden Wassermassen in Bisingen niemand - weder Anwohner noch Rettungskräfte - ernsthaft verletzt wurde», sagte Maier weiter.

Unwetter hatten am Donnerstagabend in Baden-Württemberg teils Bäche anschwellen lassen. Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll.