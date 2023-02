Judaist Peter Ochs erhält Leopold-Lucas-Preis

Energiesparen: Erneuter Stromspar-Aufruf in Baden-Württemberg

Zum dritten Mal in diesem Jahr sind die Menschen in Baden-Württemberg an diesem Freitagmorgen (24. Februar) zum Stromsparen aufgerufen. In der Zeit von 6.00 bis 8.00 Uhr sollte der Stromverbrauch nach Möglichkeit reduziert werden, teilte der Netzbetreiber TransnetBW am Donnerstagabend in Stuttgart mit. Dann sollten etwa Laptops nur mit Akku benutzt und keine E-Autos geladen werden. Es bestehe aber keine Gefahr von Stromabschaltungen, hieß es.