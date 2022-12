Traktor überschlägt sich mehrmals: Fahrer leicht verletzt

Neumarkt in der Oberpfalz: Auto überschlägt sich auf Autobahn: Drei Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 hat sich ein Auto im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz überschlagen - drei Menschen wurden dabei verletzt. Der 46-jährige Fahrer habe sein Tempo auf der nassen Straße bei Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz vermutlich nicht angepasst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto kam am Montagabend ins Schleudern, prallte zweimal gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich anschließend in der Böschung. Ein 5-jähriger Bub und die 39-jährige Beifahrerin kamen mit leichten, der Fahrer mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser. Ob die drei eine Familie waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.