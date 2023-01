München: 83-jähriger Fußgänger stirbt zwei Monate nach Unfall

In Oberbayern ist ein Mann gut zwei Monate nach einem Unfall an den Folgen gestorben. Der Fußgänger war Ende Juli beim Überqueren einer Straße in München von einem Lastwagen erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 83-Jährige wurde vom linken hinteren Reifen des Lkw an der rechten Körperhälfte überrollt und kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Dort erlag er den Angaben zufolge am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.