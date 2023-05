Home

Unfall: Fußgänger beim Straße überqueren von Motorrad erfasst

Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Freiburg von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige sei auf die Straße gegangen, als im stockenden Verkehr ein Auto für ihn angehalten habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Moment fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer an dem Wagen vorbei und erfasste den Mann. Der 59-Jährige kam am Dienstag in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.

